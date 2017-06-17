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Трамп отменил договоренности Обамы в отношении Кубы

Суббота, 17 июня 2017, 02:57

Президент США Дональд Трамп ужесточил политику в отношении Кубы.

Об этом он заявил в пятницу в ходе выступления в Майами.

"Я отменяю полностью одностороннее соглашение предыдущей администрации с Кубой", - сказал Трамп.

По его словам, эмбарго в отношении этой страны будет сохранено, туризм из США на Кубу будет запрещен. При этом круизы американских компаний с заходом на Кубу сохранятся, но и в этой сфере будет больше ограничений.

По словам Трампа, он, в соответствии с предвыборными обещаниями, начинает новую политику в отношении Кубы.

"Мы не будем отменять санкции против кубинского режима, пока не будет освобождены все политические заключенные, пока не будут уважаться свободы собрания и выражения мнений, пока не будут узаконены все политические партии, и не будут запланированы свободные выборы с участием международных наблюдателей", - сказал президент США.

Он также пообещал ограничить финансовые потоки из США на Кубу, которые, по мнению Трампа, идут на усиление военных, разведки и служб безопасности этой страны. Президент заявил также о желании, чтобы инвестиции из США направлялись непосредственно населению страны для развития предпринимательства и для улучшения условий жизни населения.

При этом Трамп выразил намерение заключить более эффективное соглашение между Вашингтоном и Гаваной.

"Наша политика состоит в том, чтобы добиться лучшего соглашения для кубинского народа и для США", - добавил он.

Он отметил, что посольство США на Кубе продолжит работу.

Президент США Барак Обама в 2015 году инициировал политику потепления отношений с Кубой.
В рамках потепления отношений между США и Кубой были восстановлены дипломатические отношения, а также в марте 2016 года состоялся исторический визит Обамы в Гавану. Тем не менее, все это время, несмотря на личную позицию Обамы, а также на призывы ООН снять экономическое эмбарго с Кубы, большая часть ограничительных мер в отношении Гаваны сохранялась.

Интерфакс-Украина

Темы: СШАТрамп
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