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НАТО посилить присутність на східному фланзі через навчання РФ

Субота, 17 червня 2017, 04:38

НАТО посилить присутність в східних країнах Альянсу під час російсько-білоруських навчань "Захід-2017".

Про це заявив командувач сухопутних військ США в Європі Бен Ходжес, передає "5 канал".

Він не виключив ймовірності російського вторгнення в Балтійські держави, але пообіцяв, що НАТО буде готове відповісти ,.

Навчання "Захід-2017" заплановано на вересень цього року. Вони пройдуть на території Білорусі. У них візьмуть участь більше 100 000 військових. Це будуть найбільші російські навчання з 2013 року.

За словами Ходжеса, Росії не можна довіряти, адже існує безліч прикладів того, як Москва не дотримується ніяких домовленостей і постійно порушує обіцянки.

Теми: НАТОРосія
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