НАТО усилит присутствие на восточном фланге из-за учений РФ

НАТО усилит присутствие в восточных странах Альянса во время российско-белорусских учений "Запад-2017".

Об этом заявил командующий сухопутных войск США в Европе Бен Ходжес, передает "5 канал".

Он не исключил вероятности российского вторжения в Балтийские государства, но пообещал, что НАТО будет готово ответить,.

Учения "Запад-2017" запланированы на сентябрь этого года. Они пройдут на территории Беларуси. В них примут участие более 100 000 военных. Это будут крупнейшие российские учения с 2013 года.

По словам Ходжеса, России нельзя доверять, ведь существует множество примеров того, как Москва не придерживается никаких договоренностей и постоянно нарушает обещания.