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Поліція в Донецькій області працюватиме в посиленому режимі

Субота, 17 червня 2017, 06:22

Поліція Донецької області перейде на посилений режим роботи.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіціі.

"У навчальних закладах регіону починаються випускні вечори, а в Маріуполі відбудуться масові заходи, присвячені звільненню міста від терористів. Щоб не допустити порушень правопорядку, кількість правоохоронців, які дбатимуть про безпеку і спокій жителів, збільшено до 1500 ", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що в Маріуполі правопорядок охоронятимуть поліцейські і військовослужбовці Нацгвардії. Також на вулиці виїдуть екіпажі патрульних.

"У тих населених пунктах, де відбудуться випускні вечори, сили поліції спрямовані на збереження правопорядку та недопущення вчинення правопорушень за участі неповнолітніх", - відзначили в поліції.

"Українська правда" у Threads

Теми: поліціяДонецька область
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