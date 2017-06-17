Поліція в Донецькій області працюватиме в посиленому режимі

Поліція Донецької області перейде на посилений режим роботи.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіціі.

"У навчальних закладах регіону починаються випускні вечори, а в Маріуполі відбудуться масові заходи, присвячені звільненню міста від терористів. Щоб не допустити порушень правопорядку, кількість правоохоронців, які дбатимуть про безпеку і спокій жителів, збільшено до 1500 ", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що в Маріуполі правопорядок охоронятимуть поліцейські і військовослужбовці Нацгвардії. Також на вулиці виїдуть екіпажі патрульних.

"У тих населених пунктах, де відбудуться випускні вечори, сили поліції спрямовані на збереження правопорядку та недопущення вчинення правопорушень за участі неповнолітніх", - відзначили в поліції.