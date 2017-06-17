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Полиция в Донецкой области будет работать в усиленном режиме

Суббота, 17 июня 2017, 06:22

Полиция Донецкой области перейдет на усиленный режим работы.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

"В учебных заведениях региона начинаются выпускные вечера, а в Мариуполе состоятся массовые мероприятия, посвященные освобождению города от террористов. Чтобы не допустить нарушений правопорядка, количество правоохранителей, которые будут заботиться о безопасности и спокойствии жителей, увеличено до 1500", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в Мариуполе правопорядок будут охранять полицейские и военнослужащие Нацгвардии. Также на улицы выедут экипажи патрульных.

"В тех населенных пунктах, где состоятся выпускные вечера, силы полиции направлены на сохранение правопорядка и недопущения совершения правонарушений с участием несовершеннолетних", - отметили в полиции.

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Темы: полицияДонецкая область
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