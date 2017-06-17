Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Через загострення на Донбасі без води можуть лишитися 750 тисяч дітей - ЮНІСЕФ

Субота, 17 червня 2017, 11:50
Через загострення на Донбасі без води можуть лишитися 750 тисяч дітей - ЮНІСЕФ

Через загострення бойових дій на сході України щонайменше 750 тисяч дітей можуть втратити доступ до чистої питної води.

Про це йдеться у заяві фонду ЮНІСЕФ.

У фонді зазначили, що нещодавня ескалація збройного конфлікту призвела до руйнувань критично важливих об’єктів водопостачання.

"Доступ до води біля 3 мільйонів людей на сході України залежить від об’єктів водопостачання, які зараз перебувають на лінії вогню. Ми передбачаємо, що ще більше сімей опиняться без доступу до питної води. Це створює серйозні ризики поширення захворювань та інші небезпеки для дітей", – зазначила Регіональний директор ЮНІСЕФ у країнах Європи та Центральної Азії Афшан Хан.

"Біля 400 тис. осіб, у тому числі 104 тис. дітей, не мали доступу до води протягом 4 днів на цьому тижні, оскільки обстрілами було зруйновано 2 водоочисні станції на Південнодонбаському водогоні. Термінові ремонтні роботи були завершені ввечері 15 червня", - йдеться у повідомленні. 

Раніше у Донецьку були пошкоджені лінії електропередач, які забезпечували енергопостачання до міської водоочисної станції, що може призвести до того, що доступ до питної води втратять більше, ніж 1 млн. людей.

"Коли об’єкти водопостачання зазнають пошкоджень, усі сторони конфлікту мають ... негайно припинити обстріли критично важливих об’єктів цивільної інфраструктури", – підкреслила Хан.

"ЮНІСЕФ закликає усі сторіни конфлікту негайно поновити свої зобов’язання щодо припинення вогню, які вони взяли на себе у Мінських домовленостях, підписаних у серпні 2015 р., та поважати норми міжнародного гуманітарного права, у тому числі щодо забезпечення можливості безперешкодно надавати гуманітарну допомогу", - закликали у дитячому фонді Організації об'єднаних націй. 

У свою чергу у місії ОБСЄ зазначили, що за 4 останні дні насосна станція у н.п. Василівка (Донецька обл.) зупиняла свою роботу двічі через обстріли. 

Українська правда 

Теми: Донбасдіти
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Повітряні сили повідомили про пуски крилатих ракет з Каспійського моря

США завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"

Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

Усі новини...
Донбас
Сирський: На Бахмутському напрямку повернули раніше окуповані території
Окупанти повідомили про "прильоти" по адміністрації Волновахи
На двох великих східних напрямках окупанти зібрали більше 180 тисяч військ – Череватий
Останні новини
05:33
Повітряні сили повідомили про пуски крилатих ракет з Каспійського моря
05:08
У Дніпрі чутно звуки вибухів
04:55
Байден вважає нинішні події у світі переломним моментом
03:54
США завдали нових ударів по хуситах у Ємені
03:24
Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW
02:25
Повітряні сили попередили про активність російської стратегічної авіації
02:17
Зеленський і Сунак відвідали військових у госпіталі
01:46
фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"
01:05
Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою
00:50
На південно-східному напрямку активна ворожа авіація – Повітряні сили
Усі новини...
Реклама: