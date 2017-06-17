Росія виділить 210 мільйонів на свої ЗМІ у анексованому Криму

На фінансування двох підконтрольних Кремлю редакцій у анексованому Криму російський уряд виділить 210 мільйонів рублів, що становить приблизно 93 млн гривень.

Як повідомляють російські ЗМІ, відповідний законопроект зі змінами до закону "Про федеральний бюджет на 2017 рік і плановий період 2018-2019 років", Держдума Росії ухвалила у другому читанні 16 червня, пише "Крим. Реалії".

"Поправками передбачається 210 мільйонів рублів асигнувань для забезпечення двох мовних організацій, що входять до Всеросійської державної телевізійної і радіомовної компанії (ВДТРК), створених для роботи на території Криму і Севастополя", - йдеться у повідомленні.

Також зазначено, що для завершення двох неігрових фільмів про Крим відповідно до ще однієї поправки передбачається виділити 5 млн рублів (близько 2,2 млн грн).