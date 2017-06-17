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Россия выделит 210 миллионов на свои СМИ в аннексированном Крыму

Суббота, 17 июня 2017, 14:28

На финансирование двух подконтрольных Кремлю редакций в аннексированном Крыму российское правительство выделит 210 млн рублей, что составляет примерно 93 млн гривен.

Как сообщают российские СМИ, соответствующий законопроект с изменениями к закону "О федеральном бюджете на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов", Госдума России приняла во втором чтении 16 июня, пишет "Крым. Реалии".

"Поправками предусматривается 210 млн рублей ассигнований для обеспечения двух вещательных организаций, входящих во Всероссийскую государственную телевизионную и радиовещательную компанию (ВГТРК), созданных для работы на территории Крыма и Севастополя", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что для завершения двух неигровых фильмов о Крыме в соответствии с еще одной поправкой предполагается выделить 5 млн рублей (около 2,2 млн грн).

Темы: СМИКрымРосcияаннексия
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