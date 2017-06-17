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СБУ заборонила користуватися російськими сервісами при реєстрації доменів

Субота, 17 червня 2017, 14:37
СБУ заборонила користуватися російськими сервісами при реєстрації доменів

СБУ просить не використовувати російські поштові сервіси при реєстрації та керуванні доменними іменами.

Про це йдеться в листі Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ на адресу Інтернет Асоціації України від 13 червня, опублікованому на сайті ІнАУ.

Там зазначено, що в ході здійснення комплексу заходів, спрямованих на забезпечення інформаційної безпеки держави, цим департаментом виявлено порушення вимог чинного законодавства з боку власників доменних імен в зоні "*ua", "*укр" в т. ч. "gov.ua".

 

"Зокрема, для управління доменними іменами використовуються поштові сервіси російських компаній "Яндекс" та "Mail.ru", щодо яких введено спеціальні обмеження згідно з указом президента від 15.05.2017 №133 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28 квітня 2017 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", - йдеться в документі.

"З метою недопущення нанесення шкоди інформаційній безпеці України, просимо ... провести роз'яснювальну роботу з реєстраторами доменних імен про обмеження використання російських поштових сервісів при реєстрації та керуванні доменними іменами", - зазначили в департаменті.

Як повідомлялося, 15 травня президент Петро Порошенко підписав указ про нові санкції Ради національної безпеки і оборони України від 28 квітня 2017 року, які передбачають, зокрема, блокування доступу до соцмереж "ВКонтакте" і "Одноклассники".

"Українська правда" у Threads

Теми: СБУРосіяінтернет
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