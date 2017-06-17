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У Львові затримали прокурора з 260 тис. за причетність до рейдерства

Субота, 17 червня 2017, 19:02

У Львові затримано прокурора, яка пропонувала хабар у сумі 260 тисяч гривень представникам облуправління захисту економіки.

Про це 17 червня повідомили у Департаменті захисту економіки Нацполіції України. 

Як повідомили у поліції, гроші прокурор пропонувала за те, щоб не проводилися процесуальні заходи у кримінальному провадженні щодо рейдерського захоплення приміщення.

"Було виявлено факти рейдерського захоплення та незаконного відчуження нежитлового приміщення вартістю понад 3 млн. гривень на підставі фіктивних документів. Суд виніс рішення, у результаті якого об’єкт нерухомості опинився у розпорядженні зловмисників. Встановлено, що до схеми причетний прокурор однієї з міжрайонних прокуратур, яка безпосередньо брала участь у незаконному заволодінні нерухомістю та землею під цим об’єктом", - йдеться у повідомленні. 

Прокуратурою Львівської області відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) КК України. 

 
 

"17 червня оперативники Управління захисту економіки у Львівській області, слідчі прокуратури Львівської області та Генінспекції ГПУ затримали прокурора, яка намагалася передати частину обумовленої суми оперативникам – 5 тисяч доларів. Гроші вилучено як речовий доказ по справі", - повідомили у поліції. 

За місцем проживання затриманої проводяться обшуки.

Теми: Львівпрокуратурахабар
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