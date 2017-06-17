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Во Львове задержали прокурора с 260 тыс. за причастность к рейдерству

Суббота, 17 июня 2017, 19:02

Во Львове задержана прокурор, которая предлагала взятку в сумме 260 тыс.гривен представителям облуправления защиты экономики.

Об этом 17 июня сообщили в Департаменте защиты экономики Нацполиции Украины.

Как сообщили в полиции, деньги прокурор предлагала за то, чтобы не проводились процессуальные меры в уголовном производстве по рейдерскому захвату помещения.

"Были выявлены факты рейдерского захвата и незаконного отчуждения нежилого помещения стоимостью более 3 млн. гривен на основании фиктивных документов. Суд вынес решение, в результате которого объект недвижимости оказался в распоряжении злоумышленников. Установлено, что к схеме причастна прокурор одного из межрайонных прокуратур, которая непосредственно участвовала в незаконном завладении недвижимостью и землей под этим объектом", - говорится в сообщении.

Прокуратурой Львовской области открыто уголовное производство по ч.3 ст. 369 (Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) УК Украины.

 

 
 

"17 июня оперативники Управления защиты экономики во Львовской области, следователи прокуратуры Львовской области и Генинспекции ГПУ задержали прокурора, которая пыталась передать часть оговоренной суммы оперативникам - 5 тыс. долларов. Деньги изъяты как вещдок по делу", - сообщили в полиции.

По месту жительства задержанной проводятся обыски.

Темы: Львовпрокуратуравзятка
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