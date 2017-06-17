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У Львові намагалися підпалити приміщення двох російських банків

Субота, 17 червня 2017, 19:16

У Львові невідомі минулої ночі вкинули пляшки із запалювальною сумішшю у приміщення двох  банків, які мають російський капітал.

Як повідомила прес-служба обласного управління Нацполіції, у Галицький відділ поліції минулої ночі надійшло повідомлення про те, що у центрі міста виникло займання в приміщенні однієї із банківських установ на площі Ринок.

"Правоохоронці встановили, що невідомі розбили вікно та кинули пляшку з горючою рідиною у приміщення банківської установи, внаслідок чого сталося займання. Під час пожежі ніхто не постраждав, пошкоджено одне з приміщень та майно банку", - зазначено в повідомленні.

За інформацією правоохоронців, майже в той самий час у Залізничний відділ поліції надійшло повідомлення про те, що невідомі розбили вікно та пошкодили фасад однієї з банківських установ на вулиці Низинній.

Працівники поліції на місці події встановили, що невідомі особи кинули пляшку з горючою рідиною у вікно на першому поверсі фінансової установи. Пожежа не спалахнула, однак пошкоджено вікно та фасад приміщення. 

Як стало відомо "Укрінформу" з інших джерел, обидва банки містять російський капітал. Один із них – "БМ Банк", є українською дочірньою структурою російського "Банка Москви". Інший – "ВіЕс Банк" належить російському "Сбєрбанку". 

За фактом підпалів відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на строк до чотирьох років.

В обох випадках з'ясовуються суми заподіяних збитків. Правоохоронці встановлюють осіб, причетних до скоєння кримінальних правопорушень. Призначено експертизи.

Теми: Львівбанки
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