Во Львове пытались поджечь помещение двух российских банков

Во Львове неизвестные минувшей ночью бросили бутылки с зажигательной смесью в помещение двух банков, которые имеют российский капитал.

Как сообщила пресс-служба областного управления Нацполиции, в Галицкий отдел полиции минувшей ночью поступило сообщение о том, что в центре города возникло возгорание в помещении одного из банковских учреждений на площади Рынок.

"Правоохранители установили, что неизвестные разбили окно и бросили бутылку с горючей жидкостью в помещение банковского учреждения, в результате чего произошло возгорание. Во время пожара никто не пострадал, повреждено одно из помещений и имущество банка", - говорится в сообщении.

По информации правоохранителей, почти в то же время в Железнодорожный отдел полиции поступило сообщение о том, что неизвестные разбили окно и повредили фасад одного из банковских учреждений на улице Низинной.

Работники полиции на месте происшествия установили, что неизвестные лица бросили бутылку с горючей жидкостью в окно на первом этаже финансового учреждения. Пожар не вспыхнул, однако повреждено окно и фасад помещения.

Как стало известно "Укринформу" из других источников, оба банка содержат российский капитал. Один из них - "БМ Банк" является украинской дочерней структурой российского "Банка Москвы". Другой - "ВиЭс Банк" принадлежит российскому "Сбербанку".

По факту поджогов открыто уголовное производство по ч.2 ст.296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок до четырех лет.

В обоих случаях выясняются суммы причиненного ущерба. Правоохранители устанавливают лиц, причастных к совершению уголовных преступлений. Назначены экспертизы.