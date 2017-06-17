Більшість українців підтримують вступ до ЄС і НАТО - опитування

В разі участі в референдумі про приєднання до Євросоюзу і НАТО за членство України в ЄС проголосували б 66,4% респондентів, в НАТО – 55,9%.

На це вказують дані великого соцопитування, проведеного провідними соціологічними центрами країни (КМІС, Рейтинг, СОЦІС, а також Центром імені Разумкова), результати яких публікує "Дзеркало тижня".

Проти приєднання до ЄС висловилися б 33,6% українців, проти НАТО – 44,1%.

Видання зазначає, що в таблицях подані відповіді респондентів, які задекларували, що готові взяти участь у референдумі про приєднання до ЄС і НАТО. Опитування проводилося в березні, коли не було впевненості в тому, що Україна отримає безвізовий режим з Євросоюзом, а парламент Нідерландів — ратифікує Угоду про асоціацію Україна—ЄС.

Прихильників членства в Євросоюзі більше в усіх регіонах, за винятком Харківської та Одеської областей і Донбасу.

"Слід також відзначити, що, за винятком Донбасу та Одеської області, кількість прихильників НАТО не падає нижче третини мешканців, що дає надійну основу для роботи з рештою громадян", - йдеться в статті.

Соціологічне опитування було проведено чотирма найбільшими соціологічними центрами України в березні нинішнього року. У ньому взяли участь 14 тисяч респондентів, по 500 в кожній області, а в Києві, Харківській та Одеській областях — по 1 тисячі. Області, крім названих, були об'єднані у великі регіони, аби знизити похибку опитування.

Українська правда