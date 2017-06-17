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Большинство украинцев поддерживают вступление в ЕС и НАТО - опрос

Суббота, 17 июня 2017, 22:21
Большинство украинцев поддерживают вступление в ЕС и НАТО - опрос

В случае участия в референдуме о присоединении к Евросоюзу и НАТО за членство Украины в ЕС проголосовали бы 66,4% респондентов, в НАТО - 55,9%.

 

На это указывают данные большого соцопроса, проведенного ведущими социологическими центрами страны (КМИС, Рейтинг, СОЦИС, а также Центром имени Разумкова), результаты которых публикует "Зеркало недели".

Против присоединения к ЕС высказались бы 33,6% украинцев, против НАТО - 44,1%.

 

Издание отмечает, что в таблицах представлены ответы респондентов, которые задекларировали, что готовы принять участие в референдуме о присоединении к ЕС и НАТО. Опрос проводился в марте, когда не было уверенности в том, что Украина получит безвизовый режим с Евросоюзом, а парламент Нидерландов - ратифицирует Соглашение об ассоциации Украина-ЕС.

Сторонников членства в Евросоюзе больше во всех регионах, за исключением Харьковской и Одесской областей и Донбасса.

"Следует также отметить, что, за исключением Донбасса и Одесской области, количество сторонников НАТО не падает ниже трети жителей, что дает надежную основу для работы с остальными гражданами", - говорится в статье.

Социологический опрос был проведен четырьмя крупнейшими социологическими центрами Украины в марте нынешнего года. В нем приняли участие 14 тысяч респондентов, по 500 в каждой области, а в Киеве, Харьковской и Одесской областях - по 1000. Области, кроме названных, были объединены в крупные регионы, чтобы снизить погрешность опроса.

Украинская правда

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Темы: опросЕСНАТО
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