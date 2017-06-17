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У штабі показали фото Бердянського після обстрілу

Субота, 17 червня 2017, 23:34

Внаслідок обстрілу бойовиками селища Бердянське зруйновано дах та стелю в однієї зі споруд по вулиці Морській.

 
Всі фото прес-центру штабу АТО

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО з посиланням на прес-групу ОТУ "Маріуполь".

Крім того, одна з мін призвела до загоряння у будинку. Також значних пошкоджень зазнали будинки, розташовані поряд з епіцентром влучань.

 

Також повідомляється, що обстріл з мінометів, заборонених Мінськими домовленостями, відбувся в суботу о 17:40.

 

"На щастя, обійшлося без жертв серед місцевого населення", - додали в штабі.

 
 
 

Українська правда

Теми: АТО
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