У штабі показали фото Бердянського після обстрілу
Субота, 17 червня 2017, 23:34
Внаслідок обстрілу бойовиками селища Бердянське зруйновано дах та стелю в однієї зі споруд по вулиці Морській.
Про це повідомляє прес-центр штабу АТО з посиланням на прес-групу ОТУ "Маріуполь".
Крім того, одна з мін призвела до загоряння у будинку. Також значних пошкоджень зазнали будинки, розташовані поряд з епіцентром влучань.
Також повідомляється, що обстріл з мінометів, заборонених Мінськими домовленостями, відбувся в суботу о 17:40.
"На щастя, обійшлося без жертв серед місцевого населення", - додали в штабі.
Українська правда