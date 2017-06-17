В штабе показали фото Бердянского после обстрела
Суббота, 17 июня 2017, 23:34
В результате обстрела боевиками поселка Бердянское разрушена крыша и потолок в одном из сооружений по улице Морской.
Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО со ссылкой на пресс-группу ОТУ "Мариуполь".
Кроме того, одна из мин привела к возгоранию в доме. Также значительные повреждения получили дома, расположенные рядом с эпицентром попаданий.
Также сообщается, что обстрел из минометов, запрещенных минскими договоренностями, состоялся в субботу в 17:40.
"К счастью, обошлось без жертв среди местного населения", - добавили в штабе.
Украинская правда