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Есмінець США зіткнувся з контейнеровозом, зникли моряки

Неділя, 18 червня 2017, 02:59

В результаті зіткнення есмінця USS Fitzgerald і філіппінського контейнерного судна, що сталося біля берегів Японії, зникли безвісти сім американських моряків.

Про це повідомили представники армії США, пише DW.com.

У 100 кілометрах на південний захід від військової бази США Йокосука, що знаходиться на території Японії, американський есмінець USS Fitzgerald зіткнувся з філіппінським контейнерним судном.

В результаті зіткнення, двох членів екіпажу USS Fitzgerald, включаючи командира судна, на вертольоті доставлено в лікарню. За даними японських ЗМІ, пропали безвісти сім моряків США.

 
всі фото: Reuters

Есмінець отримав пошкодження по правому борту, в результаті чого на судно проникла вода. USS Fitzgerald зберіг здатність пересуватися самостійно, хоча його двигун використовується не на повну потужність.

 

Як повідомляє Reuters, пошуки зниклих американських моряків тривають. Для цього задіяно кораблі і літаки Японії і США.

 

Ніхто з членів екіпажу філіппінського судна не постраждав.

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАЯпоніяФіліппіни
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