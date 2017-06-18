Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Эсминец США столкнулся с контейнеровозом, пропали моряки

Воскресенье, 18 июня 2017, 02:59

В результате столкновение эсминца USS Fitzgerald и филиппинского контейнерного судна, которое произошло у берегов Японии, пропали без вести семь американских моряков.

Об этом сообщили представители армии США, пишет DW.com.

В 100 километрах к юго-западу от военной базы США Йокосука, находящейся на территории Японии, американский эсминец USS Fitzgerald столкнулся с филиппинским контейнерным судном.

В результате столкновения, два члена экипажа USS Fitzgerald, включая командира судна, на вертолете доставлены в больницу. По данным японских СМИ, пропали без вести семь моряков США.

 
все фото: reuters

Эсминец получил повреждение по правому борту, в результате чего на судно проникла вода. USS Fitzgerald сохранил способность передвигаться самостоятельно, хотя его двигатель используется не на полную мощность.

 

Как сообщает Reuters, поиски пропавших американских моряков продолжаются. Для этого задействованы корабли и самолеты Японии и США.

 

Никто из членов экипажа филиппинского судна не пострадал.

"Украинская правда" в Threads

Темы: СШАЯпонияФилиппины
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Британская разведка: После уничтожения А-50 РФ придется ограничить зону деятельности самолетов

обновленоБизнесмену Гринкевичу в СИЗО объявили новое подозрение

видеоЧерный дым столбом: в Ростовской области после взрыва загорелся полимерный завод

Турецкие банки разрывают отношения с российскими на фоне указа Байдена о вторичных санкциях

Венгрия показывает ЕС, что может снять вето на финансирование Украины − Politico

Дуда считает, что "запустить" вступление Украины в НАТО можно еще до окончания войны

Все новости...
США
Они им нужны – Байден о предоставлении Украине кассетных боеприпасов
Зеленский поблагодарил Байдена за новый пакет военной помощи
В Пентагоне объяснили, почему дают Украине кассетные снаряды, несмотря на угрозу гражданским
Последние новости
13:14
Россияне на ВОТ увеличат количество Росгвардии и ФСБ из-за провала паспортизации - ГУР
13:03
В оккупированный Мариуполь свезли 50 тысяч мигрантов из РФ и Центральной Азии – ЦНС 
13:01
Залужный на Совете Украина-НАТО расскажет о состоянии дел на фронте
12:54
Столтенберг: США не выйдут из НАТО, несмотря на позицию Трампа
12:53
На Кипре фиксируют массовый уход российских компаний из страны: причина
12:50
видеоВ Башкортостане ОМОН разгоняет многотысячный протест
12:43
Британская разведка: После уничтожения А-50 РФ придется ограничить зону деятельности самолетов
12:43
обновленоБизнесмену Гринкевичу в СИЗО объявили новое подозрение
12:28
Из-за похолодания потребление электричества растет, в энергосистеме дефицит – "Укрэнерго"
12:17
Медиарух: Атаки на журналистов являются преступлением, Зеленский и правоохранители должны отреагировать
Все новости...
Реклама: