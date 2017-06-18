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Тіла зниклих моряків есмінця США знайдені в затопленій частині корабля

Неділя, 18 червня 2017, 05:49

Тіла моряків, зниклих після зіткнення американського есмінця з контейнеровозом, знайдені в затопленій частині корабля.

Про це пише The Washington Post.

Американські моряки знайдені в спальних відсіках судна, які затопило в результаті пошкодження правого борту есмінця. Як повідомляється, в момент зіткнення матроси, які перебували в цих відсіках, спали.

Представник флоту не повідомив, чи знайдені тіла всіх сімох зниклих безвісти моряків.

 

Як повідомлялося, в 100 кілометрах на північний захід від військової бази США Йокосука, що знаходиться на території Японії, американський есмінець USS Fitzgerald зіткнувся з філіппінським контейнерним судном. В результаті зіткнення, два члени екіпажу есмінця, включаючи командира судна, на вертольоті доставлено в лікарню, а сім моряків США зникли безвісти.

Ніхто з членів екіпажу філіппінського судна не постраждав.

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАЯпоніяФіліппіни
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