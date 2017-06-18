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Конфликт противников Марша равенства с полицией: есть задержанные

Воскресенье, 18 июня 2017, 11:10
Конфликт противников Марша равенства с полицией: есть задержанные

На улице Владимирской в ​​Киеве задержаны трое противников проведения Марша равенства.

Об этом сообщает корреспондент "112 Украина".

Ранее между противниками Марша и правоохранителями произошли стычки.

Полиция задержала противников Марша равенства
Полиция задержала противников Марша равенства

"За несколько минут до начала движения Марша равенства полиция взяла в кольцо противников Марша. Противники поняли, что участники Марша изменили маршрут и пытались прорвать кольцо, было несколько попыток. Но конная полиция им не дала пройти ни в парк Шевченко, ни в сторону Дома учителя. Во время этих попыток взорвали петарду или взрывпакет, взрыв был достаточно сильный, но никто не пострадал. Стычки были 3-4 минуты. После этого попыток порваться больше не было", - сообщил корреспондент канала.

Как позже сообщила пресс-служба Нацполиции, шесть человек, которые пытались прорвать кордон полиции, доставляют в участок, чтобы выяснить их данные и дать правовую квалификацию их действиям.

В то же время начальник Управления патрульной полиции Киева Юрий Зозуля в комментарии "112 Украина" сообщил, что задержаны 7 человек.

Вместе с тем, представитель киевской ячейки "Правого сектора" сообщил телеканалу, что среди задержанных - депутат Киевсовета от партии "Свобода" Владимир Назаренко.

Как сообщалось, Марш равенства закончился без серьезных провокаций.

Украинская правда

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Темы: Киев
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