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Португалія: Українцям радять утриматися від візитів до лісової місцевості

Неділя, 18 червня 2017, 15:52
Португалія: Українцям радять утриматися від візитів до лісової місцевості

Посольство України у Португалії радить утриматись від відвідування лісової місцевості в окрузі Лейріа, де сталася масштабна лісова пожежа, до стабілізації ситуації.

Про це 18 червня повідомили у Департаменті консульської служби МЗС України.

"Громадянам України, які перебувають у цьому районі, слід уважно стежити за повідомленнями місцевих служб про розвиток ситуації та виконувати інструкції пожежно-рятувальних служб. З настанням літнього сезону по всій території Португалії, особливо у лісистій місцевості у центральній та північній частинах країни через високі температури існує підвищена ймовірність виникнення пожеж", - зазначили в МЗС.

Також у департаменті нагадали, що у випадках потрапляння у надзвичайні ситуації, загрози життю та здоров’ю, громадянам України слід невідкладно звертатися на "гарячу лінію" посольства України у Португалії за номером телефону: +3519 20 03 04 32. Адреса електронної пошти emb_pt@mfa.gov.ua, або на цілодобову "гарячу лінію" МЗС України: +38-044-238-16-57, адреса електронної пошти cons_or@mfa.gov.ua.

Як відомо, в ніч на 18 червня у Педрогау Гранде сталася масштабна лісова пожежа. За останніми даними, кількість жертв внаслідок катастрофи зросла до 62, повідомляє АFP.

Близько 60 осіб є травмованими, 18 з яких у тяжкому стані були направлені до лікарень м. Коімбра, Порту та Лісабон.

Також зафіксовано значну кількість зруйнованих будинків у навколишніх селах. Пожежа продовжує поширюватися, загрожуючи навколишнім поселенням.

У Португаліії наступні три дні оголошено днями жалоби. 

Українська правда 

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Теми: МЗСПортугаліянадзвичайна подія
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