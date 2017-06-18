Португалия: Украинцам советуют воздержаться от визитов в лес

Посольство Украины в Португалии советует воздержаться от посещения лесной местности в округе Лейриа, где произошел масштабный лесной пожар, до стабилизации ситуации.

Об этом 18 июня сообщили в Департаменте консульской службы МИД Украины.

"Гражданам Украины, которые находятся в этом районе, следует внимательно следить за сообщениями местных служб о развитии ситуации и выполнять инструкции пожарно-спасательных служб. С наступлением летнего сезона по всей территории Португалии, особенно в лесистой местности в центральной и северной частях страны из-за высоких температур существует повышенная вероятность возникновения пожаров", - отметили в МИД.

Также в департаменте напомнили, что в случаях попадания в чрезвычайные ситуации, угрозы жизни и здоровью, гражданам Украины следует безотлагательно обращаться на "горячую линию" посольства Украины в Португалии по телефону: +35 192 003 04 32, по электронной почте emb_pt@mfa.gov.ua, или на круглосуточную "горячую линию" МИД Украины: + 38-044-238-16-57, e-mail cons_or@mfa.gov.ua.

Как известно, в ночь на 18 июня в Педрогау Гранде произошел масштабный лесной пожар. По последним данным, число жертв в результате катастрофы возросло до 62, сообщает АFP.

Около 60 человек травмированы, 18 из которых в тяжелом состоянии были направлены в больницы г.Коимбра, Порту и Лиссабон.

Также зафиксировано значительное количество разрушенных домов в окрестных селах. Пожар продолжает распространяться, угрожая окружающим поселениям.

В Португалиии на следующие три дня объявлен траур.

Украинская правда