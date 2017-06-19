Водій, який в'їхав у людей у Львові, працював у ДАІ

Водій, який 18 червня скоїв смертельне ДТП біля храму в центрі Львова, раніше працював в ДАІ.

Про це повідомила прес-секретар обласного управління Нацполіціі Світлана Добровольська, передає "Укрінформ".

"Винуватець ДТП дійсно працював в органах внутрішніх справ і звільнився півтора роки тому", - зазначила вона

Активісти Варти-1 повідомили, що у водія стався серцевий напад, він у важкому стані потрапив до лікарні.

Як відомо, 18 червня у Львові біля Храму святого апостола Андрія Первозванного, на площі Соборній, автомобіль Land Cruiser в'їхав у натовп людей і перекинувся. В результаті одна жінка загинула на місці, ще одна постраждала.