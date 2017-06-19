Водитель, въехавший в людей во Львове, работал в ГАИ

Водитель, который 18 июня совершил смертельное ДТП возле храма в центре Львова, ранее работал в ГАИ.

Об этом сообщила пресс-секретарь областного управления Нацполиции Светлана Добровольская, передает "Укринформ".

"Виновник ДТП действительно работал в органах внутренних дел и уволился полтора года назад", - отметила она

Активисты Варты-1 сообщили, что у водителя произошел сердечный приступ, он в тяжелом состоянии попал в больницу.

Как известно, 18 июня во Львове у Храма святого апостола Андрея Первозванного, на площади Соборной, автомобиль Land Cruiser въехал в толпу людей и перевернулся. В результате одна женщина погибла на месте, еще одна пострадала.