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Сутки в АТО: 47 обстрелов, 6 военных ВСУ ранены

Понедельник, 19 июня 2017, 07:38
Сутки в АТО: 47 обстрелов, 6 военных ВСУ ранены

За прошедшие сутки боевики 47 раз открывали огонь, при этом 10 из них – из запрещенных 120 мм минометов.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook.

В результате обстрелов, шестеро украинских военных получили ранения.

На Приморском направлении боевики 21 раз открывали огонь.

"В частности, из минометов калибра 120 мм бандиты били по нашим позициям в районе Павлополя, Чермалыка, Широкино и Николаевки. Из 82 мм минометов оккупанты вели огонь вблизи Водяного. Неподалеку этих населенных пунктов, а также у Талаковки и Лебединского, пророссийские незаконные вооруженные формирования прибегали к вооруженным провокациям, применяя менее мощное вооружение - преимущественно гранатометы и стрелковое оружие", - отметили в штабе.

На Донецком направлении зафиксировано 11 обстрелов.

Наиболее "горячо" было в районе Каменки, где террористы неоднократно били из 120 мм и 82 мм минометов и разнообразного пехотного вооружения.

Из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов сепаратисты били по позициям ВСУ на подступах к Луганскому. Также из этого же вооружения боевики били по южному пригороду Авдеевки.

На Луганском направлении террористы 15 раз открывали огонь, в основном, с наступлением темноты.

Из минометов боевики били по силам АТО в районе Крымского, Троицкого, Новотошковского и Золотого. Из стрелкового оружия, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и вооружение БМП они били в районе Катериновки, Новоалександровки, Новозвановки, Станицы Луганской и Счастья.

Темы: АТОДонбасс
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