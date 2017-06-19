Королева Єлизавета не виступить з тронною промовою в 2018 році

Традиційна тронна промова королеви Великої Британії, яка щороку відкриває нову сесію британського парламенту, у 2018 році не відбудеться.



Про це заявили в британському уряді, передає "Радіо Свобода"



У зв'язку з майбутнім процесом Brexit – виходом країни зі складу ЄС – наступна парламентська сесія триватиме 2 роки, а не один, як зазвичай. Цей крок дасть парламентарям достатньо часу для роботи над необхідними законами.



Промова Єлизавети II в цьому році відбудеться, проте, за рішенням самої королеви, вона перенесена на 2 дні – з понеділка 19 червня на середу.



Це зроблено для того, щоб у консерваторів було більше часу на переговори з партнерами. Консерватори втратили абсолютну більшість за підсумками дострокових парламентських виборів і тепер мають намір сформувати коаліцію за підтримки Юніоністської партії.



Традиція, коли монарх відкриває нову сесію роботи парламенту, з'явилася в 16-му столітті. Це програмна промова, в якій детально повідомляється про плани прем'єр-міністра на найближчий час. За всю історію тронна промова в Великій Британії скасовувалася двічі – в 1949 і 2011 роках.