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Королева Елизавета не выступит с тронной речью в 2018 году

Понедельник, 19 июня 2017, 08:27

Традиционная тронная речь королевы Великобритании, которая ежегодно открывает новую сессию британского парламента, в 2018 году не состоится.

Об этом заявили в британском правительстве, передает "Радио Свобода"

В связи с предстоящим процессом Brexit – выхода страны из состава ЕС – следующая парламентская сессия продлится 2 года, а не один, как обычно. Этот шаг даст парламентариям достаточно времени для работы над необходимыми законами.

Речь Елизаветы II в этом году состоится, однако, по решению самой королевы, она перенесена на 2 дня – с понедельника 19 июня на среду.

Это сделано для того, чтобы у консерваторов было больше времени на переговоры с партнерами. Консерваторы потеряли абсолютное большинство по итогам досрочных парламентских выборов и теперь намерены сформировать коалицию при поддержке Юнионистской партии.

Традиция, когда монарх открывает новую сессию работы парламента, появилась в 16-м веке. Это программная речь, в которой подробно сообщается о планах премьер-министра на ближайшее время. За всю историю тронная речь в Великобритании отменялась дважды – в 1949 и 2011 годах.

Темы: Великобритания
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