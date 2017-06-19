У Санкт-Петербурзі пройшла акція на підтримку кримських татар
Понеділок, 19 червня 2017, 09:40
У російському Санкт-Петербурзі 18 червня відбулась акція на підтримку кримських татар.
Її провели активісти ініціативної групи "Стратегія-18" на Невському проспекті у форматі одиночних пікетів, інформують "Крим.Реалії".
Активісти тримали кримськотатарські національні прапори, а також плакати з вимогою припинити переслідування кримських татар в анесованому Криму, зокрема – Ільмі Умерова, Ахтема Чийгоза, Мустафи Дегерменджі, Алі Асанова та інших.
Також активісти були з інформацією про викрадених, убитих та заарештованих на півострові, а також сталінську депортацію народу в 1944 році. Фотографіями із заходу організатори поділилися у Facebook.