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У Санкт-Петербурзі пройшла акція на підтримку кримських татар

Понеділок, 19 червня 2017, 09:40

У російському Санкт-Петербурзі 18 червня відбулась акція на підтримку кримських татар.

Її провели активісти ініціативної групи "Стратегія-18" на Невському проспекті у форматі одиночних пікетів, інформують "Крим.Реалії".

Активісти тримали кримськотатарські національні прапори, а також плакати з вимогою припинити переслідування кримських татар в анесованому Криму, зокрема – Ільмі Умерова, Ахтема Чийгоза, Мустафи Дегерменджі, Алі Асанова та інших.

Також активісти були з інформацією про викрадених, убитих та заарештованих на півострові, а також сталінську депортацію народу в 1944 році. Фотографіями із заходу організатори поділилися у Facebook.

Теми: кримські татари
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