В Санкт-Петербурге прошла акция в поддержку крымских татар

В российском Санкт-Петербурге 18 июня состоялась акция в поддержку крымских татар.



Ее провели активисты инициативной группы "Стратегия-18" на Невском проспекте в формате одиночных пикетов, информируют "Крым.Реалии".



Активисты держали крымскотатарские национальные флаги, а также плакаты с требованием прекратить преследование крымских татар в аннексированном Крыму, в частности – Ильми Умерова, Ахтема Чийгоза, Мустафы Дегерменджи, Али Асанова и других.



Также активисты имели информацию о похищенных, убитых и арестованных на полуострове, а также сталинской депортации народа в 1944 году. Фотографиями с мероприятия организаторы поделились в Facebook.