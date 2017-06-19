Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Санкт-Петербурге прошла акция в поддержку крымских татар

Понедельник, 19 июня 2017, 09:40

В российском Санкт-Петербурге 18 июня состоялась акция в поддержку крымских татар.

Ее провели активисты инициативной группы "Стратегия-18" на Невском проспекте в формате одиночных пикетов, информируют "Крым.Реалии".

Активисты держали крымскотатарские национальные флаги, а также плакаты с требованием прекратить преследование крымских татар в аннексированном Крыму, в частности – Ильми Умерова, Ахтема Чийгоза, Мустафы Дегерменджи, Али Асанова и других.

Также активисты имели информацию о похищенных, убитых и арестованных на полуострове, а также сталинской депортации народа в 1944 году. Фотографиями с мероприятия организаторы поделились в Facebook.

Темы: крымские татары
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Британская разведка: После уничтожения А-50 РФ придется ограничить зону деятельности самолетов

обновленоБизнесмену Гринкевичу в СИЗО объявили новое подозрение

видеоЧерный дым столбом: в Ростовской области после взрыва загорелся полимерный завод

Турецкие банки разрывают отношения с российскими на фоне указа Байдена о вторичных санкциях

Венгрия показывает ЕС, что может снять вето на финансирование Украины − Politico

Дуда считает, что "запустить" вступление Украины в НАТО можно еще до окончания войны

Все новости...
крымские татары
Россияне оставили политзаключенного Куку в колонии один на один с проблемами после операции
Украинку Умерову будут держать в СИЗО до октября. Россия до сих пор скрывает детали дела
В Украине отмечают День крымскотатарского флага: история и значение
Последние новости
13:14
Россияне на ВОТ увеличат количество Росгвардии и ФСБ из-за провала паспортизации - ГУР
13:03
В оккупированный Мариуполь свезли 50 тысяч мигрантов из РФ и Центральной Азии – ЦНС 
13:01
Залужный на Совете Украина-НАТО расскажет о состоянии дел на фронте
12:54
Столтенберг: США не выйдут из НАТО, несмотря на позицию Трампа
12:53
На Кипре фиксируют массовый уход российских компаний из страны: причина
12:50
видеоВ Башкортостане ОМОН разгоняет многотысячный протест
12:43
Британская разведка: После уничтожения А-50 РФ придется ограничить зону деятельности самолетов
12:43
обновленоБизнесмену Гринкевичу в СИЗО объявили новое подозрение
12:28
Из-за похолодания потребление электричества растет, в энергосистеме дефицит – "Укрэнерго"
12:17
Медиарух: Атаки на журналистов являются преступлением, Зеленский и правоохранители должны отреагировать
Все новости...
Реклама: