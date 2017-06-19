У БПП не захотіли назвати автора нового закону про Донбас

Новий законопроект, який повинен змінити формат антитерористичної операції, дозволить застосовувати збройні сили України без оголошення війни.

Про це журналістам у понеділок заявив голова фракції БПП Артур Герасимов.

"Консультації відносно проекту про реінтеграцію Донбасу знаходяться на завершальній стадії. У ньому дві великі складові. Перша стосується АТО. Завдяки антитерористичній операції ми зупинили ворога. Але наразі, коли ми виграли час, відновили армію та оборонну промисловість, в умовах гібридної війни ми перейдемо на новий рівень відповіді на російську агресію", - сказав він.

За словами голови фракції, другий аспект стосується реінтеграції Донбасу. "Не можна будувати стіну і відділяти ці території", - наголосив Герасимов.

Він наголосив, що законопроект буде зареєстрованим в Раді "найближчим часом".

На запитання УП, чи передбачає законопроект введення воєнного стану, Герасимов сказав: "Ведення воєнного стану не регулюється цим законопроектом, механізми для цього присутні і сьогодні. Що стосується ЗСУ, то, дійсно, сьогодні юридично ми можемо використовувати ЗСУ під час оголошення війни чи АТО".

Голова фракції пояснив, що новий закон дозволить застосовувати збройні сили і без війни.

Крім того, Герасимов не відповів, хто автор цього законопроекту. "Побачимо", - сказав він про авторство.

За словами депутата, законопроект готується на базі мінських домовленостей та передбачає, що моніторингова місія ОБСЄ продовжуватиме свою діяльність на окупованих територіях.

Як повідомлялося, 14 червня секретар Ради нацбезпеки і оборони Олександр Турчинов висловив сподівання, що найближчим часом завершиться розробка законопроекту про зміну формату антитерористичної операції на Донбасі, і парламент його оперативно розгляне.

Аналіз нового законопроекту показав, що він передбачає створення Оперативного штабу з широкими повноваженнями і визнання окремих районів Донбасу окупованими територіями.

Роман Кравець, УП