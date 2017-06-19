Під АП між поліцією та пікетувальниками сталася штовханина

У понеділок поблизу Адміністрації президента між поліцією та айдарівцями, які вийшли на акцію протесту, відбулася штовханина.

Про це "Українській правді" повідомила речниця київської поліції Оксана Блищик.

"Інформації щодо сутичок не було. Була штовханина через те, що активісти, які там мітингують, хотіли поставити намети", - сказала Оксана Блищик, додавши, що поліція не дозволила встановити намети. Вона також уточнила, що у поліції немає інформації про постраждалих.

Водночас колишній командир батальйону "Айдар", позафракційний нардеп Сергій Мельничук розповів "Українській правді", що пікет зібрали через справу СБУ про тероризм.

"В СБУ батальйону пред’являють створення терористичної організації. Ми прийшли до Адміністрації президента захистити свої конституційні права і вимагати відставки силовиків, які порушили ці кримінальні справи", - сказав Мельничук.

За його словами, в наслідок сутички постраждали мітингувальники, а одну жінку госпіталізувала швидка.

Окрім того, Мельничук вважає, що поліція перешкоджала його депутатській діяльності.

"Ми зареєстрували мітинг і подали заяву на мітинг. І коли я намагався встановити депутатський приймальний намет, мені перешкоджали. Я буду подавати позов на правоохоронні органи", - заявив Мельничук.

За словами Мельничука, пікетувальники вимагають відставки "ланцюжка СБУ, який допустив це, прокурора, який захищав, суддів, які прийняли таке рішення, Авакова, який дав команду на розгін мирної демонстрації, міністра оборони, бо більше 70 чоловік наших, які воювали, не можуть отримати учасника бойових дій".

Нардеп також стверджує, що поліція вчиняла провокації щодо демонстрантів.

На запитання, скільки триватиме акція, Мельничук відповів: "Ми будемо чекати президента, і розмовляти з президентом як гарантом Конституції".

При цьому Мельничук розповів, що вранці ходив на допит в СБУ.

Як повідомлялося, Служба безпеки України викликала на 19 червня Сергія Мельничука упізнати членів "Айдару", яких підозрюють у тероризмі.

Як відомо, у понеділок, 19 червня, президент Петро Порошенко вилетів з робочим візитом до США.

Олег Твердь, для УП