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Под АП между полицией и пикетчиками произошла потосовка

Понедельник, 19 июня 2017, 16:58

В понедельник вблизи Администрации президента между полицией и айдаровцами, которые вышли на акцию протеста, состоялась потасовка.

Об этом "Украинской правде" сообщила пресс-секретарь киевской милиции Оксана Блищик.

"Информации о схватках не было. Была толкотня из-за того, что активисты, которые там митингуют, хотели поставить палатки", - сказала Оксана Блищик, добавив, что полиция не позволила установить палатки. Она также уточнила, что у полиции нет информации о пострадавших.

В то же время бывший командир батальона "Айдар", внефракционный нардеп Сергей Мельничук рассказал "Украинской правде", что пикет собрали из-за дела СБУ о терроризме.

"В СБУ батальону предъявляют создания террористической организации. Мы пришли к Администрации президента защитить свои конституционные права и требовать отставки силовиков, возбудивших эти уголовные дела", - сказал Мельничук.

По его словам, в результате столкновений пострадали митингующие, а одну женщину госпитализировала скорая.

Кроме того, Мельничук считает, что полиция препятствовала его депутатской деятельности.

"Мы зарегистрировали митинг и подали заявление на митинг. И когда я пытался установить депутатскую приемную палатку, мне не давали. Я буду подавать иск на правоохранительные органы", - заявил Мельничук.

По словам Мельничука, пикетчики требуют отставки "цепочки СБУ, допустивший это, прокурора, который защищал, судей, принявших такое решение, Авакова, который дал команду на разгон мирной демонстрации, министра обороны, потому что больше 70 человек наших, которые воевали, не могут получить участника боевых действий".

Нардеп также утверждает, что полиция совершала провокации в отношении демонстрантов.

На вопрос, сколько продлится акция, Мельничук ответил: "Мы будем ждать президента, и разговаривать с президентом как гарантом Конституции".

При этом Мельничук рассказал, что утром ходил на допрос в СБУ.

Как сообщалось, Служба безопасности Украины вызвала на 19 июня Сергея Мельничука опознать членов "Айдара", которых подозревают в терроризме .

Как известно, в понедельник, 19 июня, президент Петр Порошенко вылетел с рабочим визитом в США.

Олег Твердь, для УП

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Темы: АйдарКиевСБУ
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