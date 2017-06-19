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Розмазнін: На Донбасі затримали випускників Санкт-Петербурзької медакадемії

Понеділок, 19 червня 2017, 19:46

Українські військові в неділю затримали випускників Санкт-Петербурзької медичної академії, які нібито випадково опинилися на Донбасі.

Про це повідомив генерал-майор, заступник керівника АТО Олександр Розмазнін журналістам в Краматорську, пише "ОстроВ".

"Останнє затримання було вчора. Випускники Санкт-Петербурзької медичної академії, відзначивши День медика, переплутали напрямок і опинилися на нашій території. Затримуємо (росіян-військовослужбовців - ред.), багато затримуємо. Але справа в тому, що не все ми можемо видавати в пресі. У нас забирають цих затриманих певні структури. Наше завдання - воювати. Затримати і віддати. Решта - не наша справа", - сказав він.

Генерал-майор зазначив, що затримання російських військовослужбовців в зоні АТО відбувається досить часто, просто інформація про це не оприлюднюється в пресі.

"Регулярно затримуємо (російських військових - ред.), сказати, що кожен день - це буде неправда, але досить часто", - сказав заступник командувача АТО.

Кількість затриманих він не уточнив.

Теми: ДонбасРосія
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