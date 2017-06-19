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Полозов написав російському омбудсмену заради матері Чийгоза

Понеділок, 19 червня 2017, 22:56

Адвокат Микола Полозов звернувся з листами до російського омбудсмена і голові Ради з прав людини при президенті РФ у зв'язку з тим, що суд забороняє заступнику голови Меджлісу, політв'язню Ахтему Чийгоз побачитися з його важко хворою матір'ю.

Про це Полозов написав у Twitter.

"У зв'язку з ситуацією з матір'ю Чийгоза, я звернувся з листами до Омбудсмена Тетяні Москалькової і главі РПЛ Михайлу Федотову", - повідомив він.

Як відомо, російські судді відмовили Ахтему Чийгоз в праві попрощатися зі смертельно хворою матір'ю.

Раніше "Верховний суд Криму" продовжив арешт Ахтему Чийгозу на три місяці, до 8 липня.

Чийгоза затримали в січні 2015 роки за участь 26 лютого 2014 року в мітингу на підтримку територіальної цілісності України перед будівлею Верховної Ради Криму.

Тоді прихильникам України протистояли проросійські активісти, в тому числі, з партії "Русское единство", відбулися зіткнення.

Українська правда

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Теми: політв'язніРосія
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