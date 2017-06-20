Американский студент, которого вернули из КНДР, умер

Американский студент Отто Уормбиер, которого 17 месяцев держали в тюрьме КНДР, умер в США через неделю после возвращения.

Об этом сообщили его родственники, пишет Reuters.

"К сожалению, ужасные условия и пытки, в которых нашего сына содержали в Северной Корее, не оставили возможным другой исход, который мы сегодня пережили", — заявила семья студента после его смерти в медицинском центре Цинциннати.

Уормбиер впал в кому в марте 2016 года, вскоре после осуждения на 15 лет строгого режима в КНДР.

AP

В КНДР тогда сообщали, что он был арестован за кражу пропагандистского плаката.

Отец Уормбиера на прошлой неделе заявил, что его сын был "подвергнут жестокому обращению и пыткам со стороны правительства Пхеньяна и что семья не поверит в рассказы Северной Кореи, что его сын впал в кому после заражения ботулизмом и приема снотворного.

Врачи, осматривавшие его после возвращения, не обнаружили следов ботулизма.

Власти КНДР удерживают еще троих граждан США.