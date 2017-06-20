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Маккейн розповів, що не дає йому спати ночами

Вівторок, 20 червня 2017, 04:30

Сенатор-республіканець від штату Аризона каже, що в короткостроковій перспективі його мучить Північна Корея, а в довгостроковій – Росія.

Про це пише Голос Америки.

Головний редактор видання The Wall Street Journal у Вашингтоні Джеральд Сіб запитав у впливового американського сенатора Джона Маккейна - котра із світових проблем сьогодення найбільше не дає йому спати ночами?

"Мабуть, у короткостроковій перспективі - Північна Корея, - заявив сенатор Маккейн - через прогрес, зроблений ними у сфері виготовлення ядерної зброї. У довгостроковій перспективі це Росія. Всі говорять про "ІДІЛ". Ми всі знаємо наскільки жорстокими є дії цього угруповання. Ми знаємо, що бойовики "ІДІЛ", навіть у цій хвилині, вбивають людей. Вони дуже небезпечні, і вони збираються продовжувати вбивати людей протягом тривалого часу, але вони не мають ядерної зброї, і вони не мають засобів для її доставки", - зазначив Маккейн.

Але, непокоять Маккейна і дії путінської Росії.

"Поведінка Володимира Путіна стає дедалі агресивнішою і більш провокаційною, чи то застосовуючи звичайну зброю в його триваючій агресії в Україні, чи то в здійсненні кібератак у всьому регіоні. Ця людина сповнена рішучості повернути Російську імперію. І це те, що він хоче зробити" - наголошує сенатор Джон Маккейн.

Раніше Маккейн заявив, що "головною і найважливішою загрозою" є президент Росії Володимир Путін, а не ІДІЛ.

Теми: СШАРосіяПівнічна Корея
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