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Маккейн рассказал, что не дает ему спать по ночам

Вторник, 20 июня 2017, 04:30

Сенатор-республиканец от штата Аризона говорит, что в краткосрочной перспективе его мучает Северная Корея, а в долгосрочной - Россия.

Об этом пишет Голос Америки.

Главный редактор издания The Wall Street Journal в Вашингтоне Джеральд Сиб спросил влиятельного американского сенатора Джона Маккейна - какая из мировых проблем современности больше всего не дает ему спать по ночам?

"Видимо, в краткосрочной перспективе - Северная Корея, - заявил сенатор Маккейн – из-за прогресса, достигнутого ими в сфере изготовления ядерного оружия. В долгосрочной перспективе это Россия. Все говорят о "ИГИЛ". Мы все знаем насколько жестокими являются действия этой группировки. Мы знаем, что боевики "ИГИЛ", даже в эту минуту, убивают людей. Они очень опасны, и они собираются продолжать убивать людей в течение длительного времени, но они не имеют ядерного оружия, и они не имеют средств для его доставки", - отметил Маккейн.

Но, беспокоят Маккейна и действия путинской России.

"Поведение Владимира Путина становится все более агрессивным и более провокационным, то применяя ли обычное оружие в его продолжающейся агрессии в Украине, или  осуществляя кибератаки во всем регионе. Этот человек полон решимости вернуть Российскую империю. И это то, что он хочет сделать", - отмечает сенатор Джон Маккейн.

Ранее Маккейн заявил, что "главной и важнейшей угрозой" является президент России Владимир Путин, а не ИГИЛ.

Темы: СШАРосcияСеверная Корея
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