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Прикордонникам підняли виплати за участь в АТО

Вівторок, 20 червня 2017, 09:45

Міністерство внутрішніх справ збільшило виплати прикордонникам за участь в антитерористичній операції до 7,5 тисяч гривень.

Про це повідомляє 20 червня в Facebook спікер Державної прикордонної служби Олег Слободян.

"Таким чином ліквідовано диспропорцію у виплаті коштів за участь в АТО між військовослужбовцями ЗС України та Держприкордонслужби, яка існувала впродовж кількох місяців", – наголосив він.

Тепер прикордонники, які перебувають на лінії бойового зіткнення на глибину ротних опорних пунктів першого ешелону отримуватимуть до 7500 гривень, а в інших місцях дислокації в межах визначеного району воєнного конфлікту до 3500 гривень.

При цьому для реалізації норм наказу адміністрація Держприкордонслужби вже профінансувала органи охорони державного кордону Східного регіонального управління для здійснення доплати винагороди за квітень та травень 2017 року.

За словами Слободяна, нині належні суми винагороди військовослужбовцям вже виплачені.

Українська правда

Теми: АТОкордонПрикордонна служба
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