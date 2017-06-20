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Пограничникам подняли выплаты за участие в АТО

Вторник, 20 июня 2017, 09:45

Министерство внутренних дел увеличило выплаты пограничникам за участие в антитеррористической операции до 7,5 тысячи гривен.

Об этом сообщает 20 июня в Facebook спикер Государственной пограничной службы Олег Слободян.

"Таким образом ликвидирована диспропорция в выплате средств за участие в АТО между военнослужащими ВС Украины и Госпогранслужбы, которая существовала на протяжении нескольких месяцев", – подчеркнул он.

Теперь пограничники, находящиеся на линии боевого столкновения на глубину ротных опорных пунктов первого эшелона будут получать до 7500 гривен, а в других местах дислокации в пределах определенного района военного конфликта в 3500 гривен.

При этом для реализации норм приказа администрация Госпогранслужбы уже профинансировала органы охраны государственной границы Восточного регионального управления для осуществления доплаты вознаграждения за апрель и май 2017 года.

По словам Слободяна, сейчас причитающиеся суммы вознаграждения военнослужащим уже выплачены.

Украинская правда

Темы: АТОграницаПограничная служба
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