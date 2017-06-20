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Депутати встановили новий рекорд з кнопкодавства

Вівторок, 20 червня 2017, 16:22

Під час голосування на пленарному засіданні у вівторок активісти зафіксували новий рекорд з кнопкодавства.  

Про це своєму сайті повідомляє "Чесно".

В масовому порушенні Конституції брали участь десятеро нардепів.

З групи "Партія Відродження" кнопкодавили - Антон Яценко, Євген Гєллєр, Віталій Хомутиннік, Дмитро Святаш, Віктор Бондар та Станіслав Березкін.

Від "Опозиційного блоку", ймовірно, кнопкодавив Михайло Добкін за брата Дмитра.  

З "Народного фронту" на кнопкодавстві упіймали Сергія Фаєрмарка, Олександра Кірша і Андрія Реку.

Теми: кнопкодавствоВерховна Рада
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