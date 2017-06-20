Депутаты установили новый рекорд кнопкодавства
Вторник, 20 июня 2017, 16:22
Во время голосования на пленарном заседании во вторник активисты зафиксировали новый рекорд кнопкодавства.
Об этом своем сайте сообщает "Чесно".
В массовом нарушении Конституции участвовали десять нардепов.
Из группы "Партия Возрождения" кнопкодавилы - Антон Яценко, Евгений Геллер, Виталий Хомутынник, Дмитрий Святаш, Виктор Бондарь и Станислав Березкин.
От "Оппозиционного блока", вероятно, кнопкодавив Михаил Добкин за брата Дмитрия.
Из "Народного фронта" на кнопкодавстве поймали Сергея Фаермарка, Александра Кирша и Андрея Реку.