Депутаты установили новый рекорд кнопкодавства

Во время голосования на пленарном заседании во вторник активисты зафиксировали новый рекорд кнопкодавства.

Об этом своем сайте сообщает "Чесно".

В массовом нарушении Конституции участвовали десять нардепов.

Из группы "Партия Возрождения" кнопкодавилы - Антон Яценко, Евгений Геллер, Виталий Хомутынник, Дмитрий Святаш, Виктор Бондарь и Станислав Березкин.

От "Оппозиционного блока", вероятно, кнопкодавив Михаил Добкин за брата Дмитрия.

Из "Народного фронта" на кнопкодавстве поймали Сергея Фаермарка, Александра Кирша и Андрея Реку.