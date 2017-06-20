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Довгий назвав "чутками" подання Холодницького

Вівторок, 20 червня 2017, 16:55

Народний депутат з групи "Воля Народу" Олесь Довгий назвав "чутками" інформацію про підготовку подання про зняття з нього недоторканності.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.  

"Я не володію інформацією щодо будь-яких кримінальних справ проти мене. Якщо дійсно якесь подання і готується, то я не збираюсь триматись за депутатську недоторканість, адже сам неодноразово звертався до голови профільного парламентського комітету з ініціативою щодо зняття такого привілею з нардепів", - написав він.

"Такі інформаційні "вкиди" я розцінюю як спробу тиску. У той же час моя позиція залишається незмінною: я залишаюсь на Батьківщині, бо дорожу своєю країною більше, аніж ті люди, які ці плітки поширюють", - додав Довгий.

Як відомо, керівник САП Назар Холодницький підписав подання на зняття депутатської недоторканості з народного депутата групи "Воля Народу" Олеся Довгого. За його словами подання вже передали генеральному прокурору.

"По Довгому минулого тижня прийшло подання по факту за виділення земель у Києві в 2007 році", - зазначив він.

Українська правда

Теми: Верховна Раданедоторканність
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