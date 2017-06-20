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Довгий назвал "слухами" представление Холодницкого

Вторник, 20 июня 2017, 16:55

Народный депутат из группы "Воля народа" Олесь Довгий назвал "слухами" информацию о подготовке представления о снятии с него неприкосновенности.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Я не владею информацией о каких-либо уголовных дел против меня. Если действительно какое-то представление и готовится, то я не собираюсь держаться за депутатскую неприкосновенность, ведь сам неоднократно обращался к главе профильного парламентского комитета с инициативой снятия такой привилегии с нардепов", - написал он.

"Такие информационные "вбросы" я расцениваю как попытку давления. В то же время моя позиция остается неизменной: я остаюсь на Родине, так дорожу своей страной больше, чем те люди, которые эти сплетни распространяют", - добавил Довгий.

Как известно, руководитель САП Назар Холодницкий подписал представление на снятие депутатской неприкосновенности с народного депутата группы "Воля народа" Олеся Довгого. По его словам представление уже передали генеральному прокурору.

"По Довгому на прошлой неделе пришло представление по факту за выделение земель в Киеве в 2007 году", - отметил он.

Украинская правда

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Темы: Верховная Раданеприкосновенность
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