Довгий назвал "слухами" представление Холодницкого

Народный депутат из группы "Воля народа" Олесь Довгий назвал "слухами" информацию о подготовке представления о снятии с него неприкосновенности.



Об этом он написал на своей странице в Facebook.



"Я не владею информацией о каких-либо уголовных дел против меня. Если действительно какое-то представление и готовится, то я не собираюсь держаться за депутатскую неприкосновенность, ведь сам неоднократно обращался к главе профильного парламентского комитета с инициативой снятия такой привилегии с нардепов", - написал он.



"Такие информационные "вбросы" я расцениваю как попытку давления. В то же время моя позиция остается неизменной: я остаюсь на Родине, так дорожу своей страной больше, чем те люди, которые эти сплетни распространяют", - добавил Довгий.



Как известно, руководитель САП Назар Холодницкий подписал представление на снятие депутатской неприкосновенности с народного депутата группы "Воля народа" Олеся Довгого. По его словам представление уже передали генеральному прокурору.



"По Довгому на прошлой неделе пришло представление по факту за выделение земель в Киеве в 2007 году", - отметил он.



Украинская правда