Через пожежу на Хрещатику евакуюють Печерський райсуд

В центрі Києва у будівлі Печерського районного суду Києва проводять евакуацію працівників та відвідувачів.

Про це повідомили у прес-центрі Судової влади, передає "Радіо Свобода".

У центрі Києві горить будівля колишнього центрального гастроному, який перебуває на реставрації, на розі Хрещатика і вулиці Богдана Хмельницького.

На місці працюють кілька бригад пожежників: близько півтора десятка пожежних автомобілів, чергують автомобілі "швидкої допомоги".

Про постраждалих і причину пожежі наразі не повідомляють.

За даними ДСНС, пожежа відбуваєтьсяу будинку за адресою Хрещатик 40\1.

Печерський райсуд розташований у будинку за адресою Хрещатик, 42-А.