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Через пожежу на Хрещатику евакуюють Печерський райсуд

Вівторок, 20 червня 2017, 18:48

В центрі Києва у будівлі Печерського районного суду Києва проводять евакуацію працівників та відвідувачів.

Про це повідомили у прес-центрі Судової влади, передає "Радіо Свобода".

У центрі Києві горить будівля колишнього центрального гастроному, який перебуває на реставрації, на розі Хрещатика і вулиці Богдана Хмельницького.

На місці працюють кілька бригад пожежників: близько півтора десятка пожежних автомобілів, чергують автомобілі "швидкої допомоги".

Про постраждалих і причину пожежі наразі не повідомляють.

За даними ДСНС, пожежа відбуваєтьсяу будинку за адресою Хрещатик 40\1.

Печерський райсуд розташований у будинку за адресою Хрещатик, 42-А.

Теми: КиївсудДСНС
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