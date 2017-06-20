Из-за пожара на Крещатике эвакуируют Печерский райсуд
Вторник, 20 июня 2017, 18:48
В центре Киева в здании Печерского районного суда Киева проводят эвакуацию работников и посетителей.
Об этом сообщили в пресс-центре Судебной власти, передает "Радио Свобода".
В центре Киева горит здание бывшего центрального гастронома, который находится на реставрации, на углу Крещатика и улицы Богдана Хмельницкого.
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На месте работают несколько бригад пожарных: около полутора десятков пожарных автомобилей, дежурят автомобили "скорой помощи".
О пострадавших и причину пожара пока не сообщается.
По данным ДСНС, пожар происходит у дома по адресу Крещатик 40\1.
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Печерский райсуд расположен в здании по адресу Крещатик, 42-А.