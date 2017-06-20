Трамп поділився враженнями про зустріч з Порошенком

Президент США Дональд Трамп заявив про широку залученість США у справи України.

Вітаючи сьогодні в Овальному кабінеті президента України Петра Порошенка, Трамп заявив, що для нього ця зустріч "велика честь".

"Це велика честь зустрітися сьогодні з президентом Порошенком, президентом України – місця, в (справи якого) ми всі дуже сильно залучені, ви це бачите, і про це всі читають. Ми мали дуже-дуже хорошу дискусію і досягнуто значного прогресу", - сказав Трамп.

Порошенко у свою чергу сказав, що сподівається, що дві країни зможуть налагодити "ефективну співпрацю".

Зустріч розпочалася незабаром після того, як адміністрація Трампа оголосила про запровадження нових санкцій проти російських чиновників та інших осіб та компаній, які мають стосунок до нелегальної анексії Криму.

Європейська правда