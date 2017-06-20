Трамп поделился впечатлениями о встрече с Порошенко

Президент США Дональд Трамп заявил о широкой вовлеченности США в дела Украины.

Приветствуя сегодня в Овальном кабинете президента Украины Петра Порошенко, Трамп заявил, что для него эта встреча "большая честь".

"Это большая честь встретиться сегодня с президентом Порошенко, президентом Украины - места, в (дела которого) мы все очень сильно вовлечены, вы это видите, и об этом все читают. У нас была очень-очень хорошая дискуссия, и достигнут значительный прогресс", - сказал Трамп.

Порошенко в свою очередь сказал, что надеется, что две страны смогут наладить "эффективное сотрудничество".

Встреча началась вскоре после того, как администрация Трампа объявила о введении новых санкций против российских чиновников и других лиц и компаний, имеющих отношение к нелегальной аннексии Крыма.

Европейская правда