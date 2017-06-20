Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Пожежу на Хрещатику локалізували

Вівторок, 20 червня 2017, 20:55

Пожежу в будівлі колишнього Центрального гастроному на Хрещатику в Києві локалізували.

Як повідомляє прес-служба ДСНС України, до гасіння залучили 22 одиниці техніки та 100 осіб особового складу.

Водночас за повідомленням кореспондента агентства "Інтерфакс-Україна", ліквідація пожежі триває. У районі перетину вулиць Хрещатик і Богдана Хмельницького станом на 20:15 зберігалося задимлення.

За тим, що відбувається спостерігають десятки перехожих.

Як відомо, на вулиці Хрещатик, 40 у центрі Києва сталася пожежа у 3-поверховій будівлі.

Теми: Київнадзвичайна подія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлюєтьсяПовітряні сили повідомили про пуски крилатих ракет з Каспійського моря

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"

Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

Усі новини...
Київ
Гроза і шквальний вітер: киян попереджають про негоду
Батьківщину-мати вже готують до встановлення Тризуба, він буде з європейської сталі
Суд арештував чоловіка, який влетів у нацгвардійців на блокпосту в Києві
Останні новини
06:44
ЗМІ: У Кропивницькому пролунали вибухи
05:33
оновлюєтьсяПовітряні сили повідомили про пуски крилатих ракет з Каспійського моря
05:08
У Дніпрі чутно звуки вибухів
04:55
Байден вважає нинішні події у світі переломним моментом
03:54
ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені
03:24
Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW
02:25
Повітряні сили попередили про активність російської стратегічної авіації
02:17
Зеленський і Сунак відвідали військових у госпіталі
01:46
фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"
01:05
Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою
Усі новини...
Реклама: