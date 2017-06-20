Пожежу на Хрещатику локалізували

Пожежу в будівлі колишнього Центрального гастроному на Хрещатику в Києві локалізували.

Як повідомляє прес-служба ДСНС України, до гасіння залучили 22 одиниці техніки та 100 осіб особового складу.

Водночас за повідомленням кореспондента агентства "Інтерфакс-Україна", ліквідація пожежі триває. У районі перетину вулиць Хрещатик і Богдана Хмельницького станом на 20:15 зберігалося задимлення.

За тим, що відбувається спостерігають десятки перехожих.

Як відомо, на вулиці Хрещатик, 40 у центрі Києва сталася пожежа у 3-поверховій будівлі.