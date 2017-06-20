Пожар на Крещатике локализовали
Вторник, 20 июня 2017, 20:55
Пожар в здании бывшего Центрального гастронома на Крещатике в Киеве локализирован.
Как сообщает пресс-служба ГСЧС Украины, к тушению привлечены 22 единицы техники и 100 человек личного состава.
По информации корреспондента агентства "Интерфакс-Украина", ликвидация пожара продолжается. В районе пересечения улиц Крещатик и Богдана Хмельницкого по состоянию на 20:15 сохраняется задымление.
За происходящим наблюдают десятки прохожих.
Как известно, на улице Крещатик, 40 в центре Киева произошел пожар в 3-этажном здании.