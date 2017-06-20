Пожар на Крещатике локализовали

Пожар в здании бывшего Центрального гастронома на Крещатике в Киеве локализирован.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС Украины, к тушению привлечены 22 единицы техники и 100 человек личного состава.

По информации корреспондента агентства "Интерфакс-Украина", ликвидация пожара продолжается. В районе пересечения улиц Крещатик и Богдана Хмельницкого по состоянию на 20:15 сохраняется задымление.

За происходящим наблюдают десятки прохожих.

Как известно, на улице Крещатик, 40 в центре Киева произошел пожар в 3-этажном здании.